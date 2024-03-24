Mbappe'den geleceği için yeni açıklama!

PSG forması giyen Kylian Mbappe, geleceği için konuştu ve kararını bir kez daha Avrupa Şampiyonası'ndan önce duyuracağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mbappe'den geleceği için yeni açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2024 17:05
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mbappe, "İnsanlar, geleceğimi Avrupa Şampiyonası'ndan önce öğrenecek. Bu konuda çok sakinim. Geleceğim artık kulüpte büyük bir konu değil, artık kimse bu konuyla ilgili benimle konuşmuyor" dedi.

"HARİKA ŞEYLERE HAZIRIM"

Fransız yıldız ayrıca, "Avrupa Şampiyonası'na sakin bir kafayla gideceğim, harika şeyler için hazırım" sözlerini sarf etti.

Real Madrid ile adı geçen Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint-Germain'de çıktığı 37 maçta 38 gol attı ve 8 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery