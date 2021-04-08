Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve Başakşehir alt sıralardan kurtulma şansını kullanamadı.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 32. ve 52. dakikalarda Rumen yıldız Maxim kaydetti.



Bu sonucun ardından son 4 maçta 8 puan kaybeden Başakşehir, 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Gaziantep FK ise 50 puana yükselerek 5. sıraya kadar ulaştı.



Süper Lig'in 34. haftasında bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki evinde Fenerbahçe ile kritik bir müsabakaya çıkacakken, Gaziantep FK ise 12 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada gelişen konuk ekip atağında ceza sahası önünde paslaşan Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, kaleye sırtı dönük pozisyondayken sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ü gördü. Bu oyuncunun savunma oyuncularını geçerek kaleyi soldan gören pozisyonda çektiği şutu kaleci Günay Güvenç kontrol etti.



27. dakikada Mirallas çalımlarla ceza sahasına sokulmak isterken Ponck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. Devamında gelişen konuk ekip kontra atağında sağ kanattan gelen Visca, yerden ortaladı. Deniz Türüç'ün ön direkte vuruşu, kalenin sol direğinden az farkla auta gitti.



32. dakikada uyarılar sonucunda hakem Abdulkadir Bitigen 27. dakikada gelişen Gaziantep atağıyla VAR incelemesine gitti. Topun başına geçen Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ters köşeye yatırarak topu kalenin sağından filelere gönderdi: 1-0.



39. dakikada Edin Visca sol çaprazdan sert vuruşunu Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.



44. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarıya gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



