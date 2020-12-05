Max Kruse performansının zirvesinde sakatlandı

Hertha Berlin ile Union Berlin arasındaki derbi maçta sakatlanan Max Kruse için resmi açıklama geldi. 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



Sağ arka uyluğundan sakatlanan Alman oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, 2020 yılında bir daha oynamayacağı belirtildi.



10 numara oyuncusu bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 gol ve 5 asist yaptı.



