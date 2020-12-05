Max Kruse performansının zirvesinde sakatlandı

Union Berlin'de forma giyen Max Kruse, Hertha ile oynanan derbi maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Max Kruse performansının zirvesinde sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2020 20:14
Hertha Berlin ile Union Berlin arasındaki derbi maçta sakatlanan Max Kruse için resmi açıklama geldi. 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sağ arka uyluğundan sakatlanan Alman oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, 2020 yılında bir daha oynamayacağı belirtildi.

10 numara oyuncusu bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 gol ve 5 asist yaptı. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için