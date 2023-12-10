Mauro Icardi hırs küpü: "Kopenhag'ı bana bırakın"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı öncesi Okan Buruk ile görüştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi hırs küpü: 'Kopenhag'ı bana bırakın'
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10 Aralık 2023 11:01
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı öncesi Okan Buruk ile görüştü. Arjantinli oyuncu, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede 'Kopenhag'ı bana bırakın' mesajını verdi.

"KOPENHAG'I BANA BIRAKIN"
Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunan 30 yaşındaki yıldız, "Şu ana kadar çok iyi performans gösterdik. Biraz şanslı olsaydık, gruptan çıkmıştık. Danimarka'ya kazanmak için gideceğiz. Grupta son iki maçı boş geçtim. En iyi performansımı göstererek turu getirmek istiyorum" dedi.

Bu sezon 24 maçta 17 gol, 6 asistle oynayan Mauro Icardi, Kopenhag karşısında yine takımın en önemli gol ayağı olacak.



 
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