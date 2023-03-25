Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den kayınvalidesine doğum günü jesti geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, kayınvalidesinin doğum gününü kutladı. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; Instagram
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Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest!
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25 Mart 2023 12:36
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Son olarak Simge Sağın ile takipleşmesi olay olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincinin ardından ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasının stadyumda çalması ve ikili arasında sosyal medyada yaşanan etkileşim olay olmuştu. Arjantinli golcü, Wanda Nara'nın annesine dikkat çeken bir jest yaptı.

Yıldız golcü sosyal medya hesabında Wanda Nara'nın annesi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak kayınvalidesinin doğum gününü kutladı. 

 
 

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