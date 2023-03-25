Son olarak Simge Sağın ile takipleşmesi olay olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor.Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincinin ardından ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasının stadyumda çalması ve ikili arasında sosyal medyada yaşanan etkileşim olay olmuştu. Arjantinli golcü, Wanda Nara'nın annesine dikkat çeken bir jest yaptı.Yıldız golcü sosyal medya hesabında Wanda Nara'nın annesi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak kayınvalidesinin doğum gününü kutladı.