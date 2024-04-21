Mauro Icardi atmaya devam ediyor

Galatasaray'da Pendikspor ağlarını sarsan Mauro Icardi, son 5 lig maçında altıncı golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Mauro Icardi atmaya devam ediyor
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21 Nisan 2024 22:35
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaştı.

Pendikspor mücadelesinde de perdeyi açan golü atan 31 yaşındaki santrfor, son 5 lig müsabakasında toplam 6 gol buldu.

Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 20'ye çıkararak gol krallığı yarışında zirvede Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, resmi müsabakalarda ise toplam 27 gole ulaştı.

Mauro Icardi'nin 2 sezondaki toplam gol sayısı ise 50 oldu.

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