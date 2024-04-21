Mauro Icardi atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaştı.
Pendikspor mücadelesinde de perdeyi açan golü atan 31 yaşındaki santrfor, son 5 lig müsabakasında toplam 6 gol buldu.
Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 20'ye çıkararak gol krallığı yarışında zirvede Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, resmi müsabakalarda ise toplam 27 gole ulaştı.
Mauro Icardi'nin 2 sezondaki toplam gol sayısı ise 50 oldu.
Pendikspor mücadelesinde de perdeyi açan golü atan 31 yaşındaki santrfor, son 5 lig müsabakasında toplam 6 gol buldu.
Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 20'ye çıkararak gol krallığı yarışında zirvede Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, resmi müsabakalarda ise toplam 27 gole ulaştı.
Mauro Icardi'nin 2 sezondaki toplam gol sayısı ise 50 oldu.
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