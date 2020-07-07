Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 41 yaşındaki Kezman sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak herkesi şaşırttı.2006/2007 sezonunda Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mateja Kezman 2012'de futbolu bırakmıştı.Kariyerinde Chelsea, PSG, PSV Eindhoven gibi takımlarda forma giyen Kezman, Süper Lig'de forma giydiği dönemde 46 maça çıktı.Mateja Kezman, Fenerbahçe forması ile çıktığı 46 Süper Lig maçında, takımına 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.