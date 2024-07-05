Dallas Mavericks forveti Markieff Morris, Dallas'ta kalmak istediğini ve kardeşi Marcus'un da kendisine katılmasını istediğini söyledi.



Markieff Morris, X'teki (Twitter) birkaç paylaşımında Mavericks'teki geleceği hakkında bazı sorulara yanıt vererek, gelecek sezon Dallas'ta kardeşi Marcus ile aynı takımda oynamayı umduğunu belirtti.



Dallas'ın hangi oyuncuları hedeflemesi gerektiğiyle ilgili bir gönderiye yanıt veren Markieff, kardeşi Marcus'un ideal bir hedef olacağını açıkladı.



Bir taraftarın kendisinin Mavs'te kalmasını istediğini söylemesine yanıt olarak Markieff, "Kalacağım. Kardeşimin de gelmesini isterim." ifadelerini kullandı.



Mavericks'te bir sezondan fazla zaman geçiren Markieff, sıklıkla soyunma odasında lider görevi üstlenmesiyle biliniyor. Marcus ise geçtiğimiz sezon Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers formaları giymişti.



İkisi de NBA'de 13 yıl geçirmiş olan Morris ikizleri, daha önce 2013'ten 2016'ya kadar Phoenix Suns'ta takım arkadaşı olmuşlardı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU