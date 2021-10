Marion: "Ben Simmons, her takıma uyum sağlar"

Eski NBA All-Star'ı Shawn Marion, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın "neredeyse her takıma uyum sağlayabileceğini" söyledi.



Marion, Simmons'ın yeteneklerinin, etrafında bazı skorer ve şutörler olduğu sürece herhangi bir takıma uyum sağlamasını sağlayacağını öne sürdü:



"Şu anda çok yönlü bir oyuncu... Neredeyse her takıma uyum sağlayabilir... Eğer takımınızda birkaç şutör varsa, hemen hemen her yere gidebilir. Tek ihtiyacı olan şey, etrafında skor üretebilecek adamlar, o kadar.



Eğer şutunu da atmaya başlarsa fena olur... Ona 'Denemediğin şutların %100'ünü kaçırmışsın demektir' demiştim."



Takıma zihinsel olarak oynamaya hazır olmadığını beliren Avustralyalı oyuncu için belirli bir geri dönüş tarihi bulunmuyor.