Mario Gomez'den çarpıcı itiraflar

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen, Alman basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.forması giyen tecrübeli golcü oyuncu Bayern Münih dönemlerini anlatırken, Fiorentina'ya gittikten sonra yaşadıklarını da samimi bir şekilde dile getirdi.Gomez ilk olarak Bayern döneminde Van Gaal ile arasında yaşananları dile getirirkendedi.Golcü oyuncu Bayern'den sonra Fiorentina macerasını da anlatırkenşeklinde konuştu.