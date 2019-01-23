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Mario Gomez'den çarpıcı itiraflar

Stuttgart'ın tecrübeli golcüsü Mario Gomez, Alman basınına verdiği özel röportajında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mario Gomez'den çarpıcı itiraflar
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23 Ocak 2019 04:15
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez, Alman basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Stuttgart forması giyen tecrübeli golcü oyuncu Bayern Münih dönemlerini anlatırken, Fiorentina'ya gittikten sonra yaşadıklarını da samimi bir şekilde dile getirdi.

Gomez ilk olarak Bayern döneminde Van Gaal ile arasında yaşananları dile getirirken ''Bayern ile ilk sezonumdan sonra Louis van Gaal beni satmak istedi. Beni takımın 4. forveti yaptı ve gitmemin herkes için iyi olacağını söyledi. Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeness ile görüştüm. Bana kalmam gerektiğini söylediler. Birkaç ay sonra Van Gaal, onun bir numaralı golcüsü olduğumu anlamaya başladığını söyledi. Belki de bu kariyerimdeki en büyük zaferdi'' dedi.

''KAZANMAYA ALIŞTIKTAN SONRA KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORSUNUZ''

Golcü oyuncu Bayern'den sonra Fiorentina macerasını da anlatırken ''Her genç oyuncuya vereceğim bir tavsiye var, eğer en iyi 10 kulüpten birinde oynuyorsanız, orada kalmak için çalışmalısınız. O seviyede bir kulüpten ayrıldıktan sonra geri dönmek çok zor. Özellikle benim gibi yirmili yaşların sonlarında Bayern'deyken böyle bir şey yaparsanız. Fiorentina o dönem bana teklif sunan en iyi takımdı. Hızlı bir karar olmuştu ama oldu. Bayern'de her hafta kazanmaya alıştıktan sonra kaybetmekten nefret ediyorsunuz. Her beraberlik ve yenilgi sizi sinirlendiriyor. Doğal olarak Fiorentina'da Bayern'den çok daha fazla maç kaybettim'' şeklinde konuştu.



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