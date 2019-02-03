, 90+4. dakikada gelen golün ardından 2-2 sona erdi.'nın 20. haftasındaki mücadele Mercedes-Benz Arena'da oynandı.Stuttgart'ın gollerini 75. dakikada Insua ile 83. dakikada Didavi'den geldi. Freiburg'un sayılarını ise 4. dakikada Haberer ve 90+4. dakikada Niederlechner kaydetti. Stuttgart'ta, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez, 89. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Genç oyuncu 62. dakikada sarı kart gördü.Bu sonucun ardından Stuttgart 15 puanla 16. basamakta kalırken, Freiburg ise 22 puana yükseldi. Bundesliga'nın 21. haftasında Freiburg evinde Wolfsburg'u konuk edecek, Stuttgart ise deplasmanda Düsseldorf'a konuk olacak.