Mariano: "Sakatlıklar bizi psikolojik olarak etkliledi"

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Muslera'nın sakatlığından etkilendiklerini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Mariano: 'Sakatlıklar bizi psikolojik olarak etkliledi'
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14 Haziran 2020 23:41
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"Muslera'nın sakatlığı bizim psikolojik olarak bizi etkiledi, sonra Andone de sakatlandı. Bu olaylar bizi ciddi olarak etkiledi. Umarım iki arkadaşımız da en kısa sürede aramıza döner. Kalan 7 hafta daha var ve her şey olabilir. Biz tüm konsantrasyonumzu ile yolumuza devam edeceğiz"



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