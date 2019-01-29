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Marco Silva'dan Cenk Tosun sözleri

Everton Menajeri Marco Silva, Cenk Tosun ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marco Silva'dan Cenk Tosun sözleri
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29 Ocak 2019 16:58
Everton Menajeri Marco Silva, milli oyuncumuz Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulundu. Silva yaptığı kısa açıklamada başka bir takıma kiralanabileceği iddia edilen Cenk Tosun'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Marco Silva, Cenk'in birkaç maçta 11'de olmamasına rağmen kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi ve ''Cenk son maçlarda fazla süre almasa da bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman da öyleydi. Son haftalarda 11'e girmek için gerçekten çok sıkı çalışıyor. Millwall maçında takıma yardımcı olduk. Kazanmak için yetmedi ama istediklerimizi yaptı'' ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla Premier League'de 16 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Cenk'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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