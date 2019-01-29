Marco Silva'dan Cenk Tosun sözleri

, milli oyuncumuz Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulundu. Silva yaptığı kısa açıklamada başka bir takıma kiralanabileceği iddia edilen Cenk Tosun'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.Marco Silva, Cenk'in birkaç maçta 11'de olmamasına rağmen kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi veifadelerini kullandı.Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla Premier League'de 16 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Cenk'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.