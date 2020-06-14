Marcelo Saracchi: 'Uydurulan bir penaltı'

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Kendisinin müdahalesiyle verilen penaltının hatalı olduğunu kaydeden Uruguaylı oyuncu, "İstemediğimiz bir maç oldu. Dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık, hak etmedik ama ilk yarıya bakıyoruz, olmayan, hak edilmeyen bir penaltı var, uydurulan bir penaltı var. Nando'nun sakatlığı bizi moral olarak çok etkiledi, diğer yandan Andone'nin sakatlığı. İyi oynayamamış olabiliriz ama maçın dönüm noktalarından biri haksız verilen penaltı." dedi.