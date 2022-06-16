Marcel Tisserand'a Udinese kancası

Fenerbahçe'de geçen sezon ilk 11'deki yerini kaybeden isimlerden Marcel Tisserand'a Udinese'nin talip olduğu bildirildi.
İtalyan basınının haberlerine göre Tisserand'ı isteye Udinese'nin sarı lacivertli kulüpten oyuncunun durumuyla ilgili bilgi istediği ifade edildi. Sarı lacivertli kulübün ise uygun bir teklif gelmesi halinde Demokratik Kongolu oyuncunun satışını gerçekleştirebileceği biliniyor.
Geçen sezon Fenerbahçe formasını 26 maçta terleten Tisserand, toplam 1961 dakika sahada kaldı.
İtalyan basınının haberlerine göre Tisserand'ı isteye Udinese'nin sarı lacivertli kulüpten oyuncunun durumuyla ilgili bilgi istediği ifade edildi. Sarı lacivertli kulübün ise uygun bir teklif gelmesi halinde Demokratik Kongolu oyuncunun satışını gerçekleştirebileceği biliniyor.
Geçen sezon Fenerbahçe formasını 26 maçta terleten Tisserand, toplam 1961 dakika sahada kaldı.
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