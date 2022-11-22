Marc Bartra'dan transfer açıklaması!

Real Betis'ten sezon başında transfer edilen Marc Bartra, arada soluğu İspanya'da aldı.



Eski arkadaşlarıyla buluşan 31 yaşındaki savunmacı, futbol okullarını ziyaret ederek minik futbolcularla bir araya geldi.



Neşeli ve moralli görülen Bartra, İspanya basınında hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de olumsuz mesaj verdi.



Tecrübeli oyuncu, Trabzon'da bulunmaktan ve bordo-mavili formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.





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