Manuel Fernandesli Lokomotiv Nice'i eledi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Lokomotiv Moskova, sahasında Nice'i konuk etti. 90 dakika sonunda Lokomotiv Moskova, Nice'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.
İlk maçı 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Lokomotiv'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada Igor Denisov kaydetti.
İlk maçta hat-trick yapan Manuel Fernandes 90 dakika sahada kalırken, 45+1. dakikada sarı kart gördü.
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İlk maçı 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Lokomotiv'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada Igor Denisov kaydetti.
İlk maçta hat-trick yapan Manuel Fernandes 90 dakika sahada kalırken, 45+1. dakikada sarı kart gördü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın