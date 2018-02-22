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Manuel Fernandesli Lokomotiv Nice'i eledi

Manuel Fernandes'in formasını giydiği Lokomotiv Moskova, Nice'i 1-0 mağlup edip Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Manuel Fernandesli Lokomotiv Nice'i eledi
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22 Şubat 2018 21:08
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Lokomotiv Moskova, sahasında Nice'i konuk etti. 90 dakika sonunda Lokomotiv Moskova, Nice'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İlk maçı 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Lokomotiv'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada Igor Denisov kaydetti.

İlk maçta hat-trick yapan Manuel Fernandes 90 dakika sahada kalırken, 45+1. dakikada sarı kart gördü.



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