"Manuel Fernandes küfür etti, kadro dışı"

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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'Manuel Fernandes küfür etti, kadro dışı'
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11 Kasım 2021 14:46
Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları ve Partekizce küfürler etmesinden dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fernandes'in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini söyleyen Asbaşkan Çamlı, "Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks üst düzey bir futbolcu, kendini Kayserispor'un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes'i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?" dedi.

Haber: Faruk Aydemir


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