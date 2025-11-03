03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Manuel Akanji'den Inter kararı!

Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji, İtalyan ekibinde kalmak istiyor.

calendar 03 Kasım 2025 14:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manuel Akanji'den Inter kararı!
Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili konuştu.

Akanji, Inter'de kalmak istediğini söyledi. İsviçreli savunma oyuncusu, "Neler olacağını göreceğiz. Umarım Inter, beni kalıcı olarak transfer eder. Burada çok iyi hissediyorum. Elimden geleni yapacağım ve sonrasını göreceğiz." dedi.

Inter ve Manchester City arasında yapılan anlaşmaya göre, Manuel Akanji'nin kiralık sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Inter'de 11 maçta süre buldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
