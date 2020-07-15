Manoel Messias Süper Lig heyecanını henüz tadamadı

Fırtına'nın Brezilya ekibi Cruzeiro Esporte'ten devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor'un Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.



Skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 27 puan gibi ciddi puan kaybı yaşayarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan takımda savunma hattının eleştiri aldığı haftalarda teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuya forma şansı vermedi.



Brezilyalı oyuncu, sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi.







