Manoel Messias Süper Lig heyecanını henüz tadamadı

Trabzonspor'un devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manoel Messias, Bordo-Mavililer'in henüz ligde forma giyemeyen transferi oldu.

Haber; Akşam
Manoel Messias Süper Lig heyecanını henüz tadamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2020 11:45
Fırtına'nın Brezilya ekibi Cruzeiro Esporte'ten devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor'un Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.

Skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 27 puan gibi ciddi puan kaybı yaşayarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan takımda savunma hattının eleştiri aldığı haftalarda teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuya forma şansı vermedi.

Brezilyalı oyuncu, sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için