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Manisa FK iddialı hazırlanıyor

Bolu kampında hazırlıklarına devam eden Manisa FK'de oyuncuların gösterdiği performans, teknik direktör Taner Taşkın'ı sevindirdi.

calendar 26 Temmuz 2025 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 15:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK iddialı hazırlanıyor
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TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde tempo her geçen gün artarken, oyuncuların form tutması teknik direktör Taner Taşkın'ı sevindirdi.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Taner Taşkın, "Yeni sezona hepimiz çok sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Futbolcularımızın hırsı, isteği ve performansı bizleri sevindiriyor. Ancak daha fazla gayret edeceğiz. Geçen sezon son anda kümede kalmıştık. Bu sene ise işi sıkı tutup layık olduğumuz yerlere gelmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezonun son haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Manisa FK, son hafta kümede kalmayı başarmıştı.
 
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