Manchester United, Wolverhampton karşısında kaybetti!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, Wolverhampton karşısında kaybetti!
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20 Nisan 2025 17:58
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Wolverhampton, 1-0'lık skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Pablo Sarabia attı.

Bu sonucun ardından Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Wolverhampton, ligdeki yenilmezlik serisini altı maça yükseltti.

Manchester United, ligde 38 puanda kaldı. Wolverhampton da puanını 38 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Bournemouth deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Leicester City ile karşılaşacak.

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