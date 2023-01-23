Manchester United ve Bayern Münih, Disasi'nin peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, Monaco'nun 24 yaşındaki savunmacısı Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manchester United ve Bayern Münih, Disasi'nin peşinde
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23 Ocak 2023 13:17
Avrupa'da ligler devam ederken, takımların transfer çalışmaları da sürüyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri Manchester United ve Bayern Münih, Monaco'nun Fransız stoperi Axel Disasi'yi kadroya katmak için harekete geçti.

Daha önce devre arası transfer döneminde 21 yaşındaki stoperi Benoit Badiashile'yi 38 milyon Euro'ya Chelsea'ye gönderen Fransız ekibi ise Disasi'nin transferi için 50 milyon Euro talep ediyor.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın Disasi transferini tamamlaması halinde Maguire ile yollar ayrılabilir.

Disasi, Fransa ile Dünya Kupası'nda boy göstermiş ve 2 karşılaşmada görev yapmıştı.

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