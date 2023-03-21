Manchester United için yeni teklif: 5.5 milyar euro

Manchester United'ı satın almak isteyen Katarlı girişimin lideri Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani, yeni teklifini sundu.



footmercato'da yer alan habere göre; Katarlılar, Manchester United'ın sahibi olan Glazer Ailesi'ne 5.5 milyar euro'luk yeni bir teklif sundu. Glazer Ailesi ise bu teklife henüz bir yanıt vermedi.



Amerikalı Glazer Ailesi, kulüp için 6.8 milyar euro fiyat belirlemişti.



SIR RATCLIFFE DÜŞÜNME HALİNDE



Manchester United'ı satın almak için görüşmeler yapan İngiliz kimya devi INEOS'un sahibi Sir Jim Ratcliffe'nin ise 5.5 milyar euro'luk teklif sonrası pazarlıklara devam edip etmeyeceğine dair şirket yöneticileriyle görüşmelere başladı.



ŞEYH JASSIM, İNGİLTERE'DE EĞİTİM GÖRDÜ



Katar eski başbakanının oğlu olan 40 yaşındaki Şeyh Jassim, geçtiğimiz hafta perşembe günü Old Trafford ve Carrington Tesisleri'ni ziyaret etti. İngiltere'de bulunan Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde de eğitim gören Şeyh Jassim, hayatı boyunca Manchester United taraftarı olarak biliniyor.



Şeyh Jassim, kulübü satın alması durumunda Old Trafford'un kapasitesini büyüteceğini ve dev bir transfer bütçesiyle hareket edeceğini açıklamıştı.





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