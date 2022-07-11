Manchester United, Frenkie için İspanya'da

Barcelona'da geleceği tartışılan ve Manchester United'ın transfer listesinin başında yer alan Frenkie de Jong'un yeni adresi yakında belli olabilir.



Sun'da yer alan habere göre; Manchester United CEO'su Richard Arnold ve kulübün futbol direktörü John Murtough, Hollandalı orta sahanın transferini bitirmek için Barcelona şehrine geldi.



İngiliz kulübünün yöneticileri şehirde, aralarında Sportif Direktör Jordi Cruyff'un da olduğu Barcelona kulübü yetkilileriyle görüştü.



İki yönetici geçtiğimiz hafta da Barcelona şehrine bir ziyaret gerçekleştirmişti. Transferi kısa süre içinde gerçekleştirmek isteyen Manchester United, kulüple büyük ölçüde anlaşmış olsa da henüz de Jong'la prensip anlaşmasına varamadı.



Hollandalı yıldız orta saha ikna edilirse de Jong'un yeni adresi Manchester United olacak.



25 yaşındaki Frenkie de Jong'un kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollandalı orta saha, takımıyla yeni sezon öncesi antrenmanlara katılacak.



Geçtiğimiz sezon 31 La Liga maçına çıkan orta saha, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.





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