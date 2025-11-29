İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.Manchester City, 1. dkaikada Phil Foden ve 25. dakikada Josko Gvardiol ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Leeds United, 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile 2-1'i buldu. Konuk Leeds United'da Lukas Nmecha, 68. dakikada kullandığı penaltıyı atamadı ve dönen topta ağları havalandırdı. Skor 2-2'ye geldi.Manchester City'de ilk golü atan Foden, 90+1'de yeniden sahneye çıktı ve attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.Bu sonucun ardından Manchester City, 25 puana yükseldi. Leeds United, 11 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Fulham deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.