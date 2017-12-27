İspanya La Liga ekibi'da forma giyen ancak yeteri kadar şans bulamayan, İspanyol ekibiyle yol ayrımına geldi.İspanyol basınının haberine göre Malaga, kadrosuna bir orta saha, bir de forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, kadroda yer açmak için ise Cenk Gönen ile yollarını ayırmak zorunda kalacak.La Liga'da hiç süre alamayan Cenk Gönen'in Malaga'da hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken 29 yaşındaki kalecinin, devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edildi.Cenk Gönen, sezon başı transfer döneminde Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 200 bin Euro'ya Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olmuştu.