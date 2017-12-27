  •  
    Premier Lig'in en iyisi Cenk oldu! Büyük onur..
  •  
    Fenerbahçeli yıldız isim şampiyonluk sözü verdi
  •  
    İşte Fernandes çılgınlığı! Menajeri de açıkladı!..
  •  
    Galatasaray'ın gözdesi için flaş bir hamle geldi
  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..

Malaga, Cenk Gönen'i gönderiyor!

İspanya La Liga ekibi Malaga, Milli kaleci Cenk Gönen ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Malaga, Cenk Gönen'i gönderiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2017 17:26
İspanya La Liga ekibi Malaga'da forma giyen ancak yeteri kadar şans bulamayan Cenk Gönen, İspanyol ekibiyle yol ayrımına geldi.

İspanyol basınının haberine göre Malaga, kadrosuna bir orta saha, bir de forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, kadroda yer açmak için ise Cenk Gönen ile yollarını ayırmak zorunda kalacak.

''HAYAL KIRIKLIĞI...''

La Liga'da hiç süre alamayan Cenk Gönen'in Malaga'da hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken 29 yaşındaki kalecinin, devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edildi.

Cenk Gönen, sezon başı transfer döneminde Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 200 bin Euro'ya Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olmuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için