Maccabi geriden gelerek avantajı kaptı

Şampiyonlar Lİgi play-off turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Haifa, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırladı.



Sammy Ofer Stadında oynanan maçı Maccabi Haifa 3-2 kazandı ve Devler Ligi bileti için avantajlı skoru alan taraf oldu.



Maçın 18. dakikasında Pierrot ile öne geçen Maccabi'ye Kızılyıldız 27'de eski Karagümrüklü Pesic ve 39'da Kanga ile yanıt verdi ve konuk ekip ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



51. dakikada Pierrot takımının ikinci golüyle skora dengeyi getirirken 61. dakikada Chery Maccabi'yi öne geçirdi ve maç 3-2 sona erdi.



İki takımı karşı karşıya getirecek ikinci maç ise 23 Ağustos Salı günü Sırbistan'da oynanacak.





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