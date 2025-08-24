Lyon evinde farklı kazandı!

Fransa Ligi'nin 2.hafta mücadelesinde Lyon ile Metz karşı karşıya geldi.



Olimpik Lyon Park'ta oynanan mücadeleyi Lyon 3-0 kazandı.



Lyon'a galibiyeti getiren golleri Malick Fofana, Corentin Tolisso ve Adam Karabec kaydetti.



Bu sonuçla Olimpik Lyon puanını 6'ya çıkarırken Metz ise 0 puanda kaldı.



Olimpik Lyon, önümüzdeki hafta derbi mücadelesinde Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Metz ise deplasmanda Paris FC ile karşılaşacak.



