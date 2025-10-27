27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Lyon, 90+1'de galibiyete uzandı!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lyon, konuk ettiği Strasbourg'u 2-1 mağlup etti. Strasbourg, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lyon, Strasbourg'u konuk etti.

Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. 
Mücadelede ilk golü, 25. dakikada Strasbourg'dan Joaquin Panichelli kaydetti.

Lyon'a beraberliği getiren golü 31. dakikada Ismael Doukoure kendi kalesine attı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Lyon'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Afonso Moreira kaydetti.

Öte yandan Lyon'da Corentin Tolisso, 43. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Strasbourg'da kendi kalesine gol atan Ismael Doukoure ise, 67. dakikada rakibine müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Lyon, puanını 18'e yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. 16 puanda kalan Strasbourg ise 7. sırada konumlandı. 

Ligue 1'in 10. haftasında Lyon, deplasmanda Paris FC ile karşılaşacak. Strasbourg ise AJ Auxerre'i konuk edecek.




  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
