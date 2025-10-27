Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lyon, Strasbourg'u konuk etti.



Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 25. dakikada Strasbourg'dan Joaquin Panichelli kaydetti.



Lyon'a beraberliği getiren golü 31. dakikada Ismael Doukoure kendi kalesine attı.



İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Lyon'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Afonso Moreira kaydetti.



Öte yandan Lyon'da Corentin Tolisso, 43. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.



Strasbourg'da kendi kalesine gol atan Ismael Doukoure ise, 67. dakikada rakibine müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Lyon, puanını 18'e yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. 16 puanda kalan Strasbourg ise 7. sırada konumlandı.



Ligue 1'in 10. haftasında Lyon, deplasmanda Paris FC ile karşılaşacak. Strasbourg ise AJ Auxerre'i konuk edecek.










