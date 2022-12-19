Lukas Podolski: 'Evimi çok özlemişim'

Kariyerine Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze'de devam eden Lukas Podolski'den, Galatasaray için paylaşım geldi.Türkiye kariyerinde 2015-2017 arasında Galatasaray forması giyen Alman futbolcu sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etti ve sosyal medya hesabından,şeklinde bir paylaşım yaptı.Öte yandan Galatasaray da, "şeklinde bir paylaşım yaptı.Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımlara kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu.