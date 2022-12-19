Lukas Podolski: 'Evimi çok özlemişim'

Kariyerine Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze'de devam eden Lukas Podolski'den, Galatasaray için paylaşım geldi.
Türkiye kariyerinde 2015-2017 arasında Galatasaray forması giyen Alman futbolcu sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etti ve sosyal medya hesabından, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, burada bulunmak her zaman çok özel hissettiriyor. Evimi çok özlemişim" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Öte yandan Galatasaray da, "Florya'da eski bir dost Lukas Podolski" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımlara kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu.
Türkiye kariyerinde 2015-2017 arasında Galatasaray forması giyen Alman futbolcu sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etti ve sosyal medya hesabından, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, burada bulunmak her zaman çok özel hissettiriyor. Evimi çok özlemişim" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Öte yandan Galatasaray da, "Florya'da eski bir dost Lukas Podolski" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımlara kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu.
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