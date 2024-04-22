Luka Modric'ten Real Madrid kararı!

Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek Luka Modrid'in geleceği netleşiyor.



As'ta yer alan habere göre; Luka Modric, Real Madrid'de devam etme kararı aldı.



BİR SEZON DAHA REAL MADRID



Haberde Hırvat yıldızın, takımdan ayrılmak istemediği ve bir sezon daha eflatun beyazlı formayı terletmek istediği ifade edildi.



Daha önce tecrübeli futbolcunun Türkiye'den bir takıma transfer olabileceği de yazılıyordu.



2012 yılından beri Real Madrid formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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