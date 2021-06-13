Luiz Gustavo için iki taraf da indirim istiyor!

Luiz Gustavo, Fener'in "Maaşını indir" indirim talebini reddetti. Marsilya da bonservis bedeli için indirim bekliyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luiz Gustavo için iki taraf da indirim istiyor!
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13 Haziran 2021 11:18
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği devam ediyor. Gelen son bilgilere Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusundan indirim beklerken, Gustavo için de eski kulübü Marsilya indirim bekliyor!

Geçtiğimiz sezon maaşında yüzde 15 civarında bir indirimi kabul eden Gustavo'nun 2. bir indirime yanaşmadığı ifade edilirken, oyuncu ile temas halinde olan Marsilya da Fenerbahçe'den bonservis için kolaylık bekliyor.

Fenerbahçe'nin Gustavo için 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında. Gustavo'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki 10 gün içinde şekillenmesi bekleniyor.

Brezilyalı oyuncu, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son 9 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.



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