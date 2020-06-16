Luiz Gustavo: 'En iyi oyunumuzu sergileyemedik'

Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Luiz Gustavo, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu dile getiren Luiz Gustavo, "Çok erken bir gol yedik, bu da maçı çok zorlaştırdı. Organize ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Biz de en iyi oyunumuzu sergileyemedik." ifadelerini kullandı.



Maçta hatalar yaptığını söyleyen Brezilyalı yıldız, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Bütün sezon boyunca saha içinde verdiğimiz yanlış kararların sıkıntısı çektik. Başkası adına konuşamam, bugün sahada hatalar yaptım. Sorumluluğum olduğunu biliyorum." dedi



