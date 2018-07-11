, mikrofonun açık olduğunu fark etmeden konuştu. Luis Nani transferi ortaya çıktı!Basın toplantısı öncesinde, mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Sporting Lisbon Başkanı Sousa Cintra ve kulübün oyuncusu Bruno Fernandes'in aralarında geçen konuşmada söyledikleri basına sızdı.Muhabirler tarafından duyulan sohbette, kulüp başkanı Sousa Cintra ilk olarak futbolcusu Daniel Podence'in takımdan ayrılıp Olympiakos'a gitmesi hakkında, "Çok absürt isteklerde bulundu, onu bu kulüpte tutmak bütün organizasyonumuza zarar verecekti." yorumunda bulundu.Bunun sonrasında Fenerbahçe'ye dönmek istediğini Luis Nani hakkında konuşan Cintra, "Nani takıma büyük yardımı dokunacak bir oyuncu ama sen bizim kesin liderimizsin." ifadelerinde bulundu. Bu da basında geçen Nani transferi dedikodularını doğruladı. Portekiz basını, Luis Nani'nin yeni sezonda Sporting Lizbon forması giyeceğini vurguladı.Bruno Fernandes'de başkanına, "Bu sezon şampiyon olmalıyız ve ben olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.Bu olayın ardından başkan Cintra, basına "Sporting kulübünün başarısı ve devamlılığı için maaşların arttırılmaması ve şartların aynı kalması çok önemli." sözlerinde bulundu.