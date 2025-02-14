Lucas Torreira'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk hakkında bir paylaşımda bulundu.

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Lucas Torreira'dan Okan Buruk paylaşımı
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14 Şubat 2025 18:52
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk hakkında bir paylaşımda bulundu.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Okan Buruk ile bir fotoğrafını paylaşan Torreira, "Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrası Galatasaray camiası içinde teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler artmıştı.

Lucas Torreira, yaptığı paylaşımla Buruk'un yanında olduğunu ifade etti.

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