"Lowry, Butler ile arkadaşlığı sebebiyle Heat'i istiyordu!" iddiası

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'nin, Los Angeles Lakers ve Philadelphia 76ers'tan ziyade Miami Heat'e takas edilmeyi tercih etmiş olduğu iddia edildi.



Lowry'nin son takas tarihinde gönderilmesi beklenirken, Raptors ekibi diğer NBA takımlarıyla yaptığı görüşmelerde tatmin edici bir teklif bulamamıştı.



Lakers, Heat ve Sixers, veteran oyuncuyu takas etmek için favori ekipler olarak görülseler de, görüşmeler istedikleri şekilde sonuçlanmamıştı.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Lowry, Jimmy Butler ile olan arkadaşlığı nedeniyle Heat'i tercih ediyordu:



"Lig kaynakları, Lowry takas edilecek olsaydı, tercih ettiği yerin Jimmy Butler ile yakın arkadaşlığı nedeniyle Heat olduğunu söylediler."



Başkan Pat Riley, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak Lowry'yi almak yerine, düşük bir fiyata Victor Oladipo'yu takas etmişti.



