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Lowry 5 milyon dolar daha az alarak, Pelicans yerine Heat'i tercih etmiş

Miami Heat yıldızı Kyle Lowry'nin, New Orleans Pelicans yerine Heat ile sözleşme imzalamak için 5 milyon dolar daha az parayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Kyle Lowry'nin, New Orleans Pelicans yerine Heat ile sözleşme imzalamak için 5 milyon dolar daha az parayı kabul ettiği bildirildi.

Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre Pelicans, Lowry'ye serbest oyuncu döneminde üç yıllığı 90 milyon dolarlık bir anlaşma teklif etse de, 35 yaşındaki oyunncu Heat'e katılmak için daha az parayı kabul etti:

"Bir kaynağa göre New Orleans üç yıl veya daha fazla bir süre için 90 milyon dolara kadar çıkmaya istekliydi, ancak Lowry asla oraya gitmeye yanaşmadı ve Miami'den üç yılda 85 milyon dolar almayı tercih etti."


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