Los Angeles Lakers'tan bir pivot transferi daha!

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Tyson Chandler'ın Phoenix Suns ile sözleşmesini karşılıklı fesh edip ardından Los Angeles Lakers'a transfer olmayı planladığı öne sürüldü.ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; 13.6 milyon Dolar'lık kontratını iptal edecek olan Tyson Chandler'ın, şu an elinde pivot olarak sadece JaVale McGee olan Lakers'a gideceği belirtildi.36 yaşındaki Chandler'ın Lakers'ta yedek pivot olmayı kabul ettiği kaydedildi. Lakers'ın Tyson Chandler'a 1.3 milyon Dolar maaş vereceği bilgisi verildi.NBA kariyerinde 1086 maça çıkan Tyson Chandler, 8.6 sayı, 9.3 ribaunt ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.