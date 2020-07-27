Liverpool'da ayrılık: Lovren'in yeni takımı belli oldu

Liverpool'da son yıllarda formasını kaybeden Dejan Lovren, Zenit'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Liverpool'da ayrılık: Lovren'in yeni takımı belli oldu
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27 Temmuz 2020 15:11
Liverpool'un Hırvat stoperi Dejan Lovren 6 sezonun ardından İngiliz ekibinden ayrıldı. 31 yaşındaki stoper oyuncusunun Rus ekibi Zenit'e imza attı.

Tecrübeli stoper yeni takımından sezon başına 8.5 milyon avro kazanacak ve bu rakama ayrıca bonuslar da eklenecek. Tecrübeli oyuncunun yeni kontratı 3 senelik.

Zenit, Lovren için Liverpool'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Dejan Lovren'in adı daha önce de Premier Lig ve Serie A'daki takımlarla da anılıyordu.

31 yaşındaki Lovren, bu sezon Liverpool ile 15 resmi maça çıktı. Hırvat stoper bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.



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