Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2013 yazında 3 milyon avroya Celtic'e, 2015 yazında ise 15,7 milyon euroya Southampton'a transfer olmuştu.

👀Virgil van Dijk, açık ara tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu!



💫85M€ - Virgil van Dijk

💫57.5M€ - Mendy

💫55M€ - Walker

💫53M€ - John Stones

💫50M€ - David Luiz pic.twitter.com/LLUetAgCwx



— Sporx (@sporx) 27 Aralık 2017

✔️2014'ten bu yana Southampton'dan Liverpool'a



💰Adam Lallana: 31M€

💰Dejan Lovren: 25M€

💰Nathaniel Clyne: 15M€

💰Sadio Mane: 40M€

💰Rickie Lambert: 5M€

💰Virgil Van Dijk: 85M€



💸TOPLAM: 201M€ pic.twitter.com/btRmjDUGCG



— Sporx (@sporx) 27 Aralık 2017

Defans hattı ile eleştirilen Liverpool, çareyi Virgil van Dijk'te buldu! İngiltere Premier Lig takımlarından, Southampton'un 26 yaşındaki Hollandalı stoperi'i transfer ettiğini resmen açıkladı.Liverpool, Virgin van Dijk için Southampton'aödeyecek. Bu transfer ile birlikte dünyanın en pahalı defans futbolcusu olan Virgil van Dijk, devre arası transfer sezonunun açılmasının ardından Liverpool'a katılacak.Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu.