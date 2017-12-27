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Liverpool, Virgil van Dijk transferini resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Southampton'ın Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk'ı 85 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Liverpool, Virgil van Dijk transferini resmen açıkladı!
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27 Aralık 2017 21:09
Defans hattı ile eleştirilen Liverpool, çareyi Virgil van Dijk'te buldu! İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Southampton'un 26 yaşındaki Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 

Liverpool, Virgin van Dijk için Southampton'a 85 milyon Euro ödeyecek. Bu transfer ile birlikte dünyanın en pahalı defans futbolcusu olan Virgil van Dijk, devre arası transfer sezonunun açılmasının ardından Liverpool'a katılacak. 

AÇIK ARA TARİHİN EN PAHALISI...

Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu. Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2013 yazında 3 milyon avroya Celtic'e, 2015 yazında ise 15,7 milyon euroya Southampton'a transfer olmuştu.

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