Liverpool, sürprize izin vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında Benfica ile 3-3 berabere kalmasına rağmen, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, sürprize izin vermedi
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13 Nisan 2022 23:54
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Liverpool, sahasında Benfica'yı ağırladı.

Anfield Road'da oynanan karşılaşma 3-3 biterken, Liverpool ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetinin avantajıyla yarı finale yükseldi.

Liverpool'a turu getiren golleri; 21. dakikada Ibrahima Konate ve 55 ile 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti.

Konuk ekip Benfica'nın golleri ise; 32. dakikada Goncalo Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 82. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

Liverpool'un yarı finaldeki rakibi, Juventus ve Bayern Münih'i eleyip büyük bir sürprize imza atan Villarreal.

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