UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Liverpool, sahasında Benfica'yı ağırladı.
Anfield Road'da oynanan karşılaşma 3-3 biterken, Liverpool ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetinin avantajıyla yarı finale yükseldi.
Liverpool'a turu getiren golleri; 21. dakikada Ibrahima Konate ve 55 ile 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti.
Konuk ekip Benfica'nın golleri ise; 32. dakikada Goncalo Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 82. dakikada Darwin Nunez'den geldi.
Liverpool'un yarı finaldeki rakibi, Juventus ve Bayern Münih'i eleyip büyük bir sürprize imza atan Villarreal.
Anfield Road'da oynanan karşılaşma 3-3 biterken, Liverpool ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetinin avantajıyla yarı finale yükseldi.
Liverpool'a turu getiren golleri; 21. dakikada Ibrahima Konate ve 55 ile 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti.
Konuk ekip Benfica'nın golleri ise; 32. dakikada Goncalo Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 82. dakikada Darwin Nunez'den geldi.
Liverpool'un yarı finaldeki rakibi, Juventus ve Bayern Münih'i eleyip büyük bir sürprize imza atan Villarreal.