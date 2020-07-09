Liverpool, 'Şampiyon' gibi oynadı, kazandı!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Brighton, Liverpool'u konuk etti.



Amex Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ile 76. dakikalarda Muhammed Salah ve 8. dakikada Jordan Henderson kaydetti. Brighton'ın tek sayısını 45. dakikada Trossard attı.



Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 92 puana yükseldi. Son 3 maçta 2. kez kaybeden Brighton ise 36 puanla 15. sırada yer aldı.



Liverpool, gelecek hafta Burnley'i ağırlayacak. Brighton ise Manchester City'i konuk edecek



