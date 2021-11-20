Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Nantes'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.



Paris Saint Germain'in gollerini 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada Dennis Appiah (kendi kalesine) ve 87. dakikada Lioınel Messi kaydetti. Nantes'ın tek golü 76. dakikada Randal Kolo'dan geldi.



Lionel Messi, Paris Saint Germain'de maça 11'de başladı. Arjantinli yıldız, Fransa Ligi'nde ilk golünü attı. Sergio Ramos yine maç kadrosunda yer almadı.



Paris Saint Germain'de kaleci Keylor Navas 65. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kartın ardından Sergio Rico kaleye geçti.



Ligde son üç maçından galibiyetle ayrılan Paris Saint Germain puanını 37'ye yükseltti. Nantes 18 puanda kaldı.



Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Saint-Etienne'e konuk olacak.





İLGİLİ VİDEO