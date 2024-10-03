Lionel Messi kupalara doymuyor!

Inter Miami ile Supporters Shield'i kazanan Lionel Messi, kariyerinin 46. kupasını aldı.

, Fotoğraf; Twitter
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Lionel Messi kupalara doymuyor!
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03 Ekim 2024 10:12
Inter Miami, MLS'te Columbus'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Lionel Messi performansıyla göz doldurdu.

Supporters Shield'i kazanan Inter Miami'de Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinin 46. kupasını aldı.

Karşılaşmada iki gol kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon ABD ekibiyle 17. golünü attı.

Inter Miami ile toplamda 34 maça çıkan Messi, 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

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