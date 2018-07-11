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Lionel Carole bu kez İtalya yolcusu

Galatasaray, Cavanda'nın ardından bu kez de Lionel Carole'ü de satmaya hazırlanıyor.

Lionel Carole bu kez İtalya yolcusu
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11 Temmuz 2018 10:39
Cavanda'nın ardından Sarı- Kırmızılılar, Carole'ü de satmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan başarılı sol bek ile İtalya'dan Cagliari ve Sassuolo'nun da ilgilendiği öğrenildi.

Fransız ekiplerinin de takibindeki Carole'den Galatasaray Yönetiminin yaklaşık 2 milyon euroluk teklife "Evet" diyeceği kaydedildi. Anlaşma sağlanırsa Carole'ün rotası İtalya olacak

Abdurrahim Albayrak da sürpriz ayrılıkların geleceğini açıklamıştı. Bu isimlerden birinin de Carole olması bekleniyor

Fatih Terim, Fransız futbolcunun hırslı ve çalışkan olmasından dolayı kampa götürdüğünü ifade etmişti. Ancak 14 kişilik yabancı sınırı Galatasaray'ı yeni transfer yapmakta zorluyor.

 

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