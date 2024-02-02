Lincoln Henrique, Brezilya'ya gidiyor!

Fenerbahçe transfer haberleri: RB Bragantino, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiraladı. 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü sağlık kontrolleri için Brezilya'ya gidecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lincoln Henrique, Brezilya'ya gidiyor!
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02 Şubat 2024 22:59
Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin geleceği netlik kazanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, RB Bragantino, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiraladı.

6 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Lincoln Henrique, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Fenerbahçe ile Bragantino arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olacak.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VARDI

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda yer almayan 25 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig'den de Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor ile anılmıştı.

Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkarmamıştı.

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