Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, "tıpkı Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo gibi", draft edildiği şehre bir şampiyonluk getirmek istediğini söyledi.



Lillard henüz Portland'da bu başarıya ulaşamamış olsa da, yıldız oyuncu kendi kariyeri için Giannis'in Milwaukee'deki başarısını model aldığını açıkladı:



"Millet Giannis'e Milwaukee'den ayrılması gerektiğini söyleyip duruyordu. Playofflarda sıkıntı yaşadılar, ilk turda falan kaybettiler, bir sürü şey atlattılar. Eminim o yaşadığı şampiyonluk çok ama çok tatmin edici olmuştur. Acayip özgür hissetmiştir. Şu anda kendisi farklı bir huzur ve rahatlıkla oynuyor."



Lillard'ın şampiyonluğa en çok yaklaştığı an, 2019'da Trail Blazers ile birlikte Batı Konferansı Finallerinde Golden State Warriors'a karşı oynadığı ve 4-0'lık sonuç ile elendiği zaman olmuştu.





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