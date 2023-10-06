Lillard: "Giannis kendi gibi oynasın, bana yeter..."

Milwaukee Bucks'ın yeni süperstarı Damian Lillard, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun "kendisi olmaya devam etmesini" istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard: 'Giannis kendi gibi oynasın, bana yeter...'
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06 Ekim 2023 13:20
Son güncelleme 06 Ekim 2023 13:28
Milwaukee Bucks'ın yeni süperstarı Damian Lillard, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun "kendisi olmaya devam etmesini" istediğini söyledi.

2023-24 sezonunun ilk aşamalarında en çok tartışılacak konulardan biri olması beklenen Lillard-Giannis ikilisinin birlikte nasıl iş göreceği mevzusu, Lillard'ın değerlendirmesine göre Antetokounmpo'nun işini yapmaya devam etmesiyle bir sorun teşkil etmeyecek:

"Kendi gibi olmalı ve benim için endişelenmemeli. Bunu ona da söylemiştim ve o aynı şeyi demişti: 'Beni merak etme, normalde ne yapıyorsan onu yap. Dame ol.' demişti.


Onun her seferinde hızlı hücumda gelip smaç vurmasına izin vermeyecekler. Peki bizi nasıl savunacaklar? Boyalı alana mı toplanacaklar yoksa benim 9 üçlük atmama izin mi verecekler?"

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