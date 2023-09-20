Lillard: "Bubble'da herkesin şansı eşitti, şampiyonluk neden sayılmasın?"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, 2020'de Orlando'daki bubble'da kazanılan şampiyonluğun "sayılmaması" tartışmalarına anlam veremediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard: 'Bubble'da herkesin şansı eşitti, şampiyonluk neden sayılmasın?'
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20 Eylül 2023 16:08
Son güncelleme 20 Eylül 2023 16:11
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, 2020'de Orlando'daki bubble'da kazanılan şampiyonluğun "sayılmaması" tartışmalarına anlam veremediğini söyledi.

2020 bubble'ında oynanan playoffların ilk turunda o yılın şampiyonu Los Angeles Lakers'a karşı mücadele etmiş olan Lillard, bu başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışan insanlarla aynı fikirde olmadığını belirtti:

"O noktada formumun zirvesinde hissediyordum, yani insanlar ne demek istiyor anlamıyorum. Bence oyuncular daha dinç olduğu için kazanmak daha da zordu. Bazı insanlar tek bir noktada tıkılıp kaldığımız için mental açıdan problemler yaşadıklarını söylüyorlardı, ama benim açımdan öyle bir durum yoktu.

O dönem fiziksel olarak ne kadar iyi hissettiğime dayanarak şunu diyebilirim ki, bundan böyle rakiplerin o zamanki kadar dinç bir versiyonunu asla görmeyeceğiz.

Bu mücadeleyi yorulduğu ya da pek uyuyamadığı için kaybeden oyuncular oldu. Ama Donovan Mitchell ve Jamal Murray gibi playofflarda 58 sayı atanlar da vardı. Bence bunlar gayet sayılır. Neden sayılmasın ki? Tek bir kazanan oldu. Herkesin şansı aynı düzeydeydi. Onlar neden kazanamadı?"

Lillard, sekiz normal sezon maçında 37.6 sayı, 4.3 ribaund ve 9.6 asist ortalamaları yakalayarak Blazers'ı playofflara taşımış, ardından 4-1 elendiği Lakers karşısında 24.3 sayı, 3.5 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları tutturmuştu.

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